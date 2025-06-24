Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 26vom 24.06.2025
Folge 26: Wiedereinstieg

35 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Fabian kehrt in den Praxisalltag zurück. Sarah verteidigt diese Entscheidung vor Alexandra, die ihn noch nicht für stabil genug hält. Doch heimlich teilt sie die gleichen Sorgen. Die Patienten sehen das ähnlich: Obwohl das Wartezimmer brechend voll ist, will sich keiner von Fabian behandeln lassen. Kann er mit dieser Zurückweisung umgehen oder wird er erneut zu Tabletten greifen?

SAT.1
