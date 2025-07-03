Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Drei sind einer zu viel

SAT.1Staffel 3Folge 33vom 03.07.2025
35 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12

Die Beziehungspause zwischen Sarah und Fabian sorgt auch in der Praxis zwischen ihnen für Konflikte. Als ein medizinischer Notfall ihnen jedoch Rätsel aufgibt, raufen sich die beiden zusammen. Zwar versucht Alexandra Fabian wieder in ihren Bann zu ziehen, doch als er auf die Lösung des Falls kommt, will er nur mit Sarah reden. Also sucht er sie auf, nur um zu sehen, dass sie sich schon Chris zugewendet hat.

