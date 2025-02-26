Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 40vom 26.02.2025
Folge 40: Wenn nicht jetzt, wann dann?

34 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

Leo ist nach Wiesenkirchen zurückgekehrt, um Sarah und Fabian miteinander zu versöhnen. Denn für sie ist klar: Ihre Eltern lieben sich und stehen sich nur selbst im Weg. Doch Sarah erklärt zu Leos Enttäuschung, dass sie im Moment keine Chance auf ein Happy End sieht. Als sie dann von Isas schockierender Aneurysma-Diagnose erfährt, wird ihr bewusst, wie kurz das Leben ist und trifft eine folgenschwere Entscheidung.

