Die Landarztpraxis
Folge 43: Familiengefühl
35 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
Sarah ist überrascht, als Fabian seine Eifersucht zurückstellt und ihr viel Glück mit Chris wünscht. Dieser hat seine eigenen Sorgen: Nach einem erneuten Streit mit ihrer Mutter, steht seine Tochter Klara vor der Tür. Bei einem gemeinsamen Spieleabend bemerkt Sarah, wie sehr sie ihr Leben in Berlin vermisst hat. Währenddessen erfährt Fabian, dass Max und Alexandra kein Paar mehr sind und stellt Alexandra zur Rede: Hat sie wegen Fabian mit Max Schluss gemacht?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln