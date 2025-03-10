Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 48vom 10.03.2025
35 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12

Sarah und Leo überrumpeln alle mit ihrem Plan, nach Mailand ziehen zu wollen. Schweren Herzens möchte Fabian diesem Wunsch nicht im Weg stehen. Nur Alexandra freut sich darüber, jetzt hat sie endlich freie Bahn bei Fabian. Während sie einen Plan schmiedet, ihn zu verführen, werden Fabian und Sarah zu einem Notfall gerufen: Herzstillstand. Nicht nur retten sie das Leben des Mannes, sondern merken dabei auch, dass ihre Herzen nur füreinander schlagen.

