Alte Liebe, neues Glück
Die Landarztpraxis
Folge 52: Alte Liebe, neues Glück
34 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Sarah und Fabian sind glücklich vereint, doch die nächste Hürde wartet schon: Sarah hat den Job in Mailand bereits angenommen und möchte dieser Zusage nachkommen. Wird die Beziehung zu Fabian ein Ende finden, bevor sie überhaupt wieder richtig beginnen konnte? Nachdem ihre Intrige aufgeflogen ist, hofft Alexandra, sich zu rehabilitieren, indem sie einen renommierten Neurochirurgen für Isas Operation auftreibt. Doch als sie mit ihm aneinandergerät, lehnt er ihre Bitte ab.
