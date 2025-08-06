Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 57vom 06.08.2025
33 Min. Ab 12

Sarah und ihre Familie sind erleichtert, als sie nach vielen Stunden der Ungewissheit, die Information bekommen, dass Isa die Operation überlebt hat. Damit rücken ihre Mailandpläne wieder in den Vordergrund. Sarah glaubt auch schon ihren Ersatz gefunden zu haben, als sie sich bei einem medizinischen Notfall mit der Ärztin Ella anfreundet. Doch während sie zuversichtlich in die Zukunft schaut, ahnt sie nicht, dass Isas Zustand eine dramatische Wendung nimmt ...

