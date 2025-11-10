(K)ein Kind von TraurigkeitJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 66: (K)ein Kind von Traurigkeit
35 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Trotz ihrer offensichtlichen Gefühle füreinander, haben Ella und Chris Klara das Versprechen gegeben, dass sie nichts weiter als Kollegen sind. Während Ella sich in die Arbeit stürzt, wird Chris immer mehr bewusst, was für eine beeindruckende Person sie ist. Auch Klara entgeht nicht, wie gut ihr Vater und Ella harmonieren, und kommt sich wie eine Last vor. Sie beschließt, Wiesenkirchen heimlich zu verlassen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln