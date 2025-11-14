Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Die Last eines Geheimnisses

SAT.1
Staffel 3
Folge 68
vom 14.11.2025
Die Last eines Geheimnisses

Folge 68: Die Last eines Geheimnisses

35 Min.
Folge vom 14.11.2025
Ab 12

Obwohl sie sich Chris anvertraut hat, leidet Ella darunter, Isa anlügen zu müssen. Als sie dann auch noch einer Patientin nicht helfen kann, beginnt sie, an allem zu zweifeln. Denn die großen Erwartungen, mit denen sie nach Wiesenkirchen gekommen ist, scheinen sich nicht zu erfüllen. Da ist es ausgerechnet Isa, die Ella auffängt und wieder zum Lachen bringt. Das befeuert jedoch nur Ellas schlechtes Gewissen und so beschließt sie, Isa die Wahrheit zu sagen ...

SAT.1
