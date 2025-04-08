Die Landarztpraxis
Folge 69: Außer Kontrolle
34 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
Während Ella ihr Vorhaben wieder aufnimmt, herauszufinden, ob Georg wirklich ihr Vater sein könnte, bekommt dieser von Donato das neuste Wiesenkirchner-Gerücht gesteckt: Ella soll auf ihn stehen. Georg hält das zunächst für Unsinn - bis Ella sich ihm freundlich nähert und ihn in ein Gespräch über sein Leben verwickelt. Georg sieht das als Bestätigung und stellt Ella im denkbar ungünstigsten Moment zur Rede: Was will sie wirklich von ihm?
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln