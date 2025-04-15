Die Landarztpraxis
Folge 74: Wolf im Schafspelz
35 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Obwohl Chris und Ella merken, dass sie viel füreinander empfinden, wollen sie sich lieber auf ihre rätselhafte Patientin Frau Klein konzentrieren. Die beiden kommen zu dem Schluss, dass diese an einer seltenen Knochenmarks-Erkrankung leiden muss. Als sich ihr Verdacht leider bestätigt, macht Ella sich Vorwürfe, dass sie das nicht früher erkannt hat. Chris fängt sie auf und beide kommen sich erneut sehr nahe - bis der Moment von Max unterbrochen wird.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln