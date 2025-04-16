Die Landarztpraxis
Folge 75: Schritt zurück
35 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12
Ella ist verwundert, weil Chris eifersüchtig auf ihre neue Freundschaft mit Max reagiert. Als Georg mit einer Erkältung in die Praxis kommt und von Ella untersucht wird, verstehen die beiden sich besser als gedacht. Als Georg jedoch sein Portemonnaie im Behandlungszimmer vergisst, kann Ella nicht widerstehen und wirft einen Blick hinein. Georg erwischt sie dabei und bringt Ella in Erklärungsnot: Wieso schnüffelt sie in seinen Sachen herum?
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln