Die Landarztpraxis
Folge 77: Die Exfrau
34 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12
Ella macht sich Sorgen, weil Chris sich seit dem abgesagten Date nicht mehr gemeldet hat. Als sie ihn deshalb zuhause aufsucht, ist sie völlig perplex, als dessen Ex-Frau in Pyjama die Tür aufmacht und offensichtlich bei ihm übernachtet hat. Zwar versichert Chris Ella, dass Lindas Auftauchen nichts an seinen Gefühlen für sie ändert, doch im Angesicht der vereinten Familie Lehmann, muss Ella sich fragen, ob sie Chris je dasselbe bieten kann.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln