Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Vereinte Familie

SAT.1Staffel 3Folge 78vom 23.04.2025
Vereinte Familie

Vereinte FamilieJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 78: Vereinte Familie

35 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12

Chris ist außer sich vor Freude, als Klara ihm eröffnet, dass sie das Schuljahr in Wiesenkirchen und damit bei ihm zu Ende machen möchte. Seine Sorge, Linda könnte sich quer stellen, bewahrheitet sich nicht. Im Gegenteil: Nachdem sie von Klara erfahren hat, dass sich zwischen Ella und Chris eine Romanze anbahnt, entscheidet sie sich kurzerhand ebenfalls in Wiesenkirchen zu bleiben. Sie will um ihren Ex-Mann kämpfen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen