Die Landarztpraxis
Folge 78: Vereinte Familie
35 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Chris ist außer sich vor Freude, als Klara ihm eröffnet, dass sie das Schuljahr in Wiesenkirchen und damit bei ihm zu Ende machen möchte. Seine Sorge, Linda könnte sich quer stellen, bewahrheitet sich nicht. Im Gegenteil: Nachdem sie von Klara erfahren hat, dass sich zwischen Ella und Chris eine Romanze anbahnt, entscheidet sie sich kurzerhand ebenfalls in Wiesenkirchen zu bleiben. Sie will um ihren Ex-Mann kämpfen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln