Die Landarztpraxis

Kindeswohl

SAT.1 Staffel 3 Folge 83 vom 30.04.2025
Folge 83: Kindeswohl

34 Min. Folge vom 30.04.2025 Ab 12

Nachdem Ella von Klaras Wunsch nach der Versöhnung ihrer Eltern gehört hat, ist sie verunsichert. Auch wenn Chris Klara klarmacht, dass er nichts forcieren kann, fühlt es sich für Ella gar nicht gut an, ihn unter diesen Umständen weiter kennenzulernen. Auch an Chris geht Klaras Wunsch nicht spurlos vorbei und so kommen die beiden zu dem bittersüßen Entschluss, dass sie erstmal auf Abstand gehen. Öffnet Ella mit ihrem selbstlosen Verzicht jedoch die Tür für Chris und Linda?

