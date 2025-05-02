Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Ein verräterischer Brief

SAT.1Staffel 3Folge 84vom 02.05.2025
35 Min.Folge vom 02.05.2025Ab 12

Obwohl Ella und Chris seiner Tochter Klara zuliebe auf Abstand gegangen sind, ist es für beide schwer, ihre Gefühle zu unterdrücken. Gleichzeitig wächst Ellas Schuldgefühl gegenüber Isa immer mehr, weil sie sie jeden Tag anlügen muss. Während sie sich sorgt, was aus ihrer Freundschaft zu Isa wird, wenn die Wahrheit ihrer möglichen Verwandtschaft ans Licht kommt, fällt Isa der Brief mit dem Ergebnis des Vaterschaftstests in die Hände ...

SAT.1
