Die Landarztpraxis
Folge 89: Gekommen, um zu bleiben
35 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Ella und Georg können nicht verhindern, dass Isa die Wahrheit auf die denkbar schlechteste Weise erfährt. Isa stellt überfordert nicht nur ihre komplette Beziehung zu ihrem Vater in Frage, auch von Ella fühlt sie sich durch deren Lügen getäuscht. Als Georg Ella auch noch vorwirft, die Beziehung zu seiner Tochter zerstört zu haben, muss sich Ella fragen, ob es besser für alle ist, wenn sie Wiesenkirchen verlässt.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
