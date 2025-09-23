Die Landarztpraxis
Folge 90: Dorffunk
34 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12
Als Ella vergeblich versucht, Isa noch einmal zu erklären, warum Georg und sie ihr die Wahrheit nicht gesagt haben, werden sie dabei zufällig von Feli belauscht. Während sich Georg weiterhin große Sorgen darum macht, wie es zwischen seinen Kindern und ihm weitergehen wird, breitet sich die Neuigkeit ungebremst in Wiesenkirchen aus. Und so sieht sich der Vorzeigebürgermeister und Saubermann Georg Kroiß urplötzlich mit einem Skandal konfrontiert.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
12DESORIENTIERUNG
