Alter Funke neu entfacht

SAT.1Staffel 3Folge 94vom 16.05.2025
Folge 94: Alter Funke neu entfacht

33 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12

Ella plant gemeinsam mit Isa eine große Typisierungsaktion, um einen geeigneten Knochenmarkspender für Frau Klein zu finden und ihr Leben zu retten. Natürlich will Chris die beiden Frauen dabei unterstützen und vertröstet dafür Linda, die mit ihm den erfolgreichen Abschluss eines Falls vor Gericht feiern wollte. Doch als er seine Ex-Frau selbstlos aus einer Gefahrensituation rettet, kommen alte Gefühle in Chris hoch, denen er sich nicht länger widersetzen kann.

