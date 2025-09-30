Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Nichts ist verloren

SAT.1Staffel 3Folge 95vom 30.09.2025
Nichts ist verloren

Nichts ist verlorenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 95: Nichts ist verloren

34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Chris erzählt Ella von seinem Kuss mit Linda und verletzt sie damit sehr. Zwar bemüht Ella sich in der Praxis trotz ihres Herzschmerzes um einen professionellen Umgang, doch Linda lässt es sich natürlich nicht nehmen, bei der erstbesten Gelegenheit genüsslich Salz in die Wunde zu streuen. Auch Chris ist verunsichert, weil Linda und er sich trotz aller Streitigkeiten und dem Scheidungstrubel so nahe wie früher sind. Hat er seine Ehe zu früh aufgegeben?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen