Die Landarztpraxis
Folge 95: Nichts ist verloren
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Chris erzählt Ella von seinem Kuss mit Linda und verletzt sie damit sehr. Zwar bemüht Ella sich in der Praxis trotz ihres Herzschmerzes um einen professionellen Umgang, doch Linda lässt es sich natürlich nicht nehmen, bei der erstbesten Gelegenheit genüsslich Salz in die Wunde zu streuen. Auch Chris ist verunsichert, weil Linda und er sich trotz aller Streitigkeiten und dem Scheidungstrubel so nahe wie früher sind. Hat er seine Ehe zu früh aufgegeben?
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln