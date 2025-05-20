Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Da ist noch was ...

SAT.1Staffel 3Folge 96vom 20.05.2025
Da ist noch was ...

Da ist noch was ...Jetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 96: Da ist noch was ...

35 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12

Auch wenn es Ella schwerfällt, bleibt sie stark gegenüber Chris und rät ihm, für sich herauszufinden, ob er mit seiner Familie noch eine Zukunft sieht. Während Chris sich daraufhin mehr auf Linda und seine Tochter konzentriert und dabei nicht merkt, welchen Plan Linda tatsächlich vorantreibt, verbringt auch Ella wieder eine glückliche Zeit mit ihrer Familie. Dabei ahnt sie nicht, dass Georg ein furchtbares Geheimnis vor ihr verbirgt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen