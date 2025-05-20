Die Landarztpraxis
Folge 96: Da ist noch was ...
35 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12
Auch wenn es Ella schwerfällt, bleibt sie stark gegenüber Chris und rät ihm, für sich herauszufinden, ob er mit seiner Familie noch eine Zukunft sieht. Während Chris sich daraufhin mehr auf Linda und seine Tochter konzentriert und dabei nicht merkt, welchen Plan Linda tatsächlich vorantreibt, verbringt auch Ella wieder eine glückliche Zeit mit ihrer Familie. Dabei ahnt sie nicht, dass Georg ein furchtbares Geheimnis vor ihr verbirgt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln