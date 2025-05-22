Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 98 vom 22.05.2025
Folge 98: Zusammenhalt

34 Min. Ab 12

Die Landärzte hoffen nervös, dass die heutige Typisierungsaktion ein voller Erfolg wird und sie Frau Klein helfen können. Zu ihrer Freude ist die Beteiligung groß. Ellas positive und zupackende Art begeistert nicht nur die Wiesenkirchner, sondern ganz besonders Chris. Auch Ella kann ihre Augen kaum von ihm abwenden. Wenn da nur nicht die eifersüchtige Linda wäre, die mal wieder gehörig dazwischenfunkt, um die beiden voneinander fernzuhalten.

