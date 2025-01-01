Die Lugners - Geburtstag am Ballermann Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Richard Lugner – 85 Jahre und kein bisschen leise – macht eine Reise auf die spanische Partyinsel Mallorca. Der Trip ist aber keineswegs ein simpler Urlaub, sondern verspricht eine Fahrt der Superlative zu werden. Mit im Gepäck führt der Baumeister brisante Ware mit sich, nämlich nichts Geringeres als einen Gutteil seiner Exfreundinnen der letzten Jahre. Mit dabei: Nina Bambi Bruckner – mit Mörtel im Jahre 2009 liiert, Sonja Käfer Schönanger – ebenfalls Flamme im Jahre 2009, Daniela "Ms. President" Ried, die sich im Jahre 2007 um die Gunst des Baumeisters bemühte und Finalistin der Serie "Mörtel sucht das Glück" war. Weiters Anastasia alias Katzi, Lugnerfreundin von 2009 bis 2013 sowie ihr derzeitiger Partner Uli Wüllenweber als Bösewicht, der den Spitznamen Kater trägt. Und nicht zu vergessen die Stripperin Wendy Night, die Lugner schon seit Jahren auf die Nerven geht. Sie alle haben ein Flugticket und sind mit dabei, wenn die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht und Richard zu Ehren die Gläser erhoben werden und zu seinem Geburtstag in Malle angestoßen wird. Aber nicht nur seine geliebte Entourage feiert ihren Leithammel. Nein, es scheint, als hätte sich ganz Österreich und Deutschland in Malle versammelt, um dem beliebten Baumeister aus Österreich zu huldigen!
