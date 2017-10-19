Die Lugners - Geburtstag am Ballermann
1 StaffelAb 6
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Die Lugners - Geburtstag am Ballermann
Unser Baumeister der Nation – Richard Lugner – will es noch einmal wissen und geht erneut auf Reisen – wie könnte es anders sein, in weiblicher Begleitung. Aber nicht nur mit einer, sondern gleich mit 5 Frauen möchte Mörtel anlässlich seines 85. Geburtstags den Ballermann erobern.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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