Kater Uli lenkt Mörtel ab, damit dessen Zoo die Geburtstagsparty vorbereiten kann und so schlendern die beiden Herren über die Strandpromenade und erfreuen sich der hügelreichen Landschaft. Mörtels Damen stürmen inzwischen den Supermarkt, um Deko und Geschenke zu organisieren. Dass die Reise anlässlich Richards 85er stattfindet war den Damen klar, dass sie vielleicht schon im Vorfeld an ein Geschenk denken könnten, eher weniger. Nur Schmuckdesignerin Bambi hat eine selbstgebastelte Kette mit. Dani hat dafür eine Idee, die einer echten Kennedy alle Ehre macht – sie bereit für Mörtel ein Ständchen im Marilyn-Monroe-Stil vor. Doch das soll nicht die einzige Überraschung sein. Für Mörtels Party war eine Stripperin geplant – und dabei bleibts. Da Richard seine schlanke Wendy rauskickte, erscheint nun ihre pfundige Variante, die Mörtel ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Besser singen als Dani Kennedy kann definitiv Lucas Cordalis. Er beweist es nur nicht, lässt lieber das Playback-Band zu "Viva la Noche" laufen. Doch das stört niemanden, es wird ausgelassen getanzt. Die Stimmung ist am Höhepunkt. Das kann nicht mehr getoppt werden. Außer es gäbe noch einen Überraschungsgast. Lord Helmchen Helmut Werner erscheint. Und der sorgt für ordentlich Zündstoff, scheint mit Dani und vor allem Bambi noch einige Rechnungen offen zu haben. Es kracht also nochmal ordentlich bei "Die Lugners".
