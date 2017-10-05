Die Lugners - Geburtstag am Ballermann Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Geburtstag am Ballermann
Folge 2: Die Lugners - Geburtstag am Ballermann Folge 2
Die Lugnergruppe hat sich gut in ihrer Finca auf Mallorca eingelebt und beginnt mit ihren Inselerkundungen. Als erstes steht ein Besuch bei einer spanischen Imkerei auf dem Programm und danach wird ein kleiner gemütlicher Strand besucht, der endlich Gelegenheit bietet, das traumhafte Meer zu genießen. Während Wendy auf einer kleinen Anhöhe und für alle Badegäste gut sichtbar strippt und dafür Schelte von den Bademeistern bekommt, geraten Dani und Uli erneut aneinander. Der Deutsche hatte von Anfang an Danis Story, sie sei mit einem echten Kennedy verheiratet, nicht geglaubt und tut dies nun offen kund. Außerdem wird das Nachtleben von Mallorca an diesem Abend in vollen Zügen genossen. Ein Besuch im Megapark, wahrscheinlich Mallorcas größter "„Saufhütte", endet allerdings mit den gleichen Gefühlen wie der Strandbesuch zuvor: Wendy bekommt wegen eines weiteren Strips vor der grölenden Menge einen Platzverweis und zwischen Dani und Uli fliegen wieder die Fetzen. Lugner hat seine Mühe, die beiden Streithanseln auseinander zu halten. Schließlich versucht er es musikalisch und singt a capella die ersten Zeilen seines Lugnersongs "I bin der Lugner, ole ole!"
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