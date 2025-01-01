Die Lugners - Geburtstag am Ballermann Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Geburtstag am Ballermann
Folge 3: Die Lugners - Geburtstag am Ballermann Folge 3
Das Verhältnis zwischen Mörtel und Wendy spitzt sich zu und Lugner muss sich bei fast jeder Gelegenheit über das exponierte Gehabe der Stripperin ärgern. Auf einem Trip mit einem Partyboot kommt es schließlich zur Explosion des Baumeistervulkans: weil Wendy versucht hat, sich auf einem Fanfoto in den Vordergrund zu drängen, erntet sie Lugners Wutgebrüll. Danach ist die Situation kaum mehr zu retten und Mörtel verlangt von der Stripblondine, dass sie sofort die Heimreise antritt... Ein Besuch auf einer Mandelfarm soll helfen über die vielen Streitereien hinwegzukommen. Und das tut es auch, denn die Gruppe hat viel Spaß, vor allem, als Dani und Bambi sich als Eierdiebe versuchen und die Sache in hysterisches Geschrei ausartet. Nach einem kleinen Segeltörn und einer abendlichen Paella am Strand, soll es noch zu einer exklusiven Luxusparty gehen. Aber die edlen Limousinen, die die Lugnerpartie abholen sollen, lassen lange auf sich warten. Zu lange, denn Uli und Dani geraten sich bei der Warterei erneut in die Haare und zanken sich am Rande einer dunklen spanischen Landstraße bis aufs Blut. Auf der Party angekommen, findet Uli eine perfide Gelegenheit, sich an Dani zu rächen und stößt sie vor der ganzen Partygesellschaft einfach in den Pool.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick