Die Lugners - Staffel 9 Folge 1 - Betti zieht ein...

ATVStaffel 9Folge 1vom 01.09.2008
49 Min.Folge vom 01.09.2008Ab 6

Nach einem kurzen "Mörtel-Beschnuppern" plant die neue Maus an Richard Lugners Seite, Bettina, gleich mal die ganze Lugner Villa um. Und damit sie auch selbst etwas davon hat, zieht sie natürlich aus ihrer eigenen Wohnung aus und bei Richard ein. Mörtel hilft ihr fleißig packen und lässt sich von der neuen Liebe weich klopfen, denn, wenn die "alte" Maus einen Whirlpool hatte und den einfach mitnimmt, dann will die "neue" Maus natürlich einen neuen Whirlpool. Und: zwei der Ex-Konkurrentinnen der neuen Maus schauen sich Mörtels Auserwählte mal genauer an.

