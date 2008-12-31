Die Lugners - Staffel 9 Folge 8 - Mörtel im Visier von PromisJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 8: Die Lugners - Staffel 9 Folge 8 - Mörtel im Visier von Promis
Neosingle Mörtel wandelt wieder auf Freiersfüßen. Gerade erst von seinem Betti-Hasi in die Wüste geschickt, hat Mörtel auch schon 2 neue Hasen an seiner Seite. Mit Lydia und Manuela, die er einst zugunsten von Bettina aus dem Rennen um sein Herz geschmissen hat, fährt er nach Donnersbachwald in der Steiermark, um einen Christbaum für die Lugner City zu besorgen. Die Damen, obwohl beide durch die einstige Absage des Herrn Baumeisters noch leicht gekränkt, loten erneut ihre Chancen aus und wollen genau wissen, wie es wirklich um Mörtels Gefühle zu Bettina und ihren derzeitigen Beziehungsstatus steht. Mit vereinten Kräften versuchen sie, Mörtel die letzten Gefühle für Bettina auszutreiben und damit ihre eigenen Chancen zu verbessern. Gut geölt dank diverser steirischer Brände und Weine scheint eine der Ladies ihrem Ziel zum Greifen nahe. Denn der Baumeister lebt ungern alleine und den Vorzügen junger hübscher Damen zeigt er sich selten verschlossen. Außerdem zeigen wir noch einmal wie Betti-Hasi Mörtels Herz erobert hat, wie die Beziehung verlaufen ist und wie es zum bitteren Ende für Mörtel kam. Kommentiert werden die besten Szenen aus einem Jahr Betti-Hasi und die schönsten Szenen mit Exfrau Mausi von Prominenten wie: Alexander Bisenz, Waterloo, Dominic Heinzl, Christian Spatzek, Michael Jeannee, Isabella Meus, Meinrad Knapp u.v.m.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick