Die Lugners - Staffel 9 Folge 2 - Mörtel als KrochaJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 2: Die Lugners - Staffel 9 Folge 2 - Mörtel als Krocha
50 Min.Folge vom 08.09.2008Ab 6
Betti hat für "ihre" neue Villa alles ausgesucht und auch – mit Richis Geld - brav bezahlt. Nachdem alle Möbel geliefert wurden, muss der neue Prunk auch hergezeigt werden. Was wäre dafür besser als eine Grillparty in der neu eingerichteten Lugner Villa? Und, Richard Lugner und Betti machen einen Tanzkurs bei Thomas Schäfer-Elmayer. Und wofür? Damit sie groß auftrumpfen können bei der neu angesagten Krochaparty. Gestylt wird Mörtel als Krocha von keiner geringeren als Nicole Burns-Hansen (Dancing Stars).
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Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14, Season 16: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 7: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 19: ATV