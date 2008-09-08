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Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 9 Folge 2 - Mörtel als Krocha

ATVStaffel 9Folge 2vom 08.09.2008
Die Lugners - Staffel 9 Folge 2 - Mörtel als Krocha

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Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Folge 2: Die Lugners - Staffel 9 Folge 2 - Mörtel als Krocha

50 Min.Folge vom 08.09.2008Ab 6

Betti hat für "ihre" neue Villa alles ausgesucht und auch – mit Richis Geld - brav bezahlt. Nachdem alle Möbel geliefert wurden, muss der neue Prunk auch hergezeigt werden. Was wäre dafür besser als eine Grillparty in der neu eingerichteten Lugner Villa? Und, Richard Lugner und Betti machen einen Tanzkurs bei Thomas Schäfer-Elmayer. Und wofür? Damit sie groß auftrumpfen können bei der neu angesagten Krochaparty. Gestylt wird Mörtel als Krocha von keiner geringeren als Nicole Burns-Hansen (Dancing Stars).

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