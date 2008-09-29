Die Lugners - Staffel 9 Folge 6 - Lugner goes camping 3Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 6: Die Lugners - Staffel 9 Folge 6 - Lugner goes camping 3
Noch schwer angeschlagen vom vergangenen Abend bleiben Mörtel und Bettina dem morgendlichen Aerobic-Programm fern. "Hrabala 2", der die Aerobic-Stunde gibt, überreicht Mörtel, als dem faulsten Camper, symbolisch ein Murmeltier. Betti-Hasi ist hingegen weniger faul und beschließt mit einigen Freunden Geschirr abzuwaschen. Und Dank des Tipps eines befreundeten Friseurs überredet sie Harri und Gina, sich die Haare mit Geschirrspülmittel zu waschen. "Wenn´s scheee mocht?!" Mörtel kann sich mit solcherlei Vergnügungen nicht anfreunden.... er hat auch gar keine Zeit, er muss sich auf die abendliche Wahl zur "Miss Valkanela" vorbereiten, wo er als Juror fungiert. Mit im Rennen sind auch 3 Lugner-Camper: Wendy, Claudia und Martin. Und tatsächlich schafft es Wendy zur VizeMiss! Claudia geht leer aus und hat daran hart zu knabbern... Der letzte Tag bricht über die Camper herein. Stunt.at versüßen der Lugner-Camping-Gemeinde den Tag mit einer Stunt-Show und auch Mörtel beweist, dass er kein Weichei am Jetski ist. Mehr als auf das Jetskifahren freut sich Mörtel jedoch über die Geburtstagsüberraschung für Martin. Eigens für ihn hat Richard eine Stripshow von Wendy organisiert. Damit Martin die Nerven angesichts der aufregenden Tatsachen behält, will er ihm ein Flascherl Wein aus seinem Camper holen. Nicht ganz taufrisch stolpert er dabei an seinem eigenen Wohnmobil vorbei und just in den von André Cartier hinein. Auf DEN ist er immer noch eifersüchtig! André, dezent verblüfft, hilft gerne aus, auch mit Glas und Flaschenöffner. Dem Baumeister ist´s peinlich, die Transe erstmals nahezu sprachlos... In Andrés Schuld stehen will Mörtel nicht und so bringt er André postwendend eine neue Flasche aus seinem eigenen Fundus zurück. ....und, man kann es kaum glauben, Mörtel hat sogar so etwas wie eine Entschuldigung auf den Lippen. Alle Zwistigkeiten ausgeräumt kann das Abschiedsfest steigen. Vor der Kulisse einer Mondfinsternis spielen die Boys von Harris Haare auf und die Camping-Gemeinde feiert feucht fröhlich bis in die finstere Nacht...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick