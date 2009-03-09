Die Lugners - Staffel 10 Folge 6 - Skihüttenzauber mit Richi 2Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 6: Die Lugners - Staffel 10 Folge 6 - Skihüttenzauber mit Richi 2
Das erste offizielle Lugnerskirennen soll über die Bühne gehen, doch Mörtel laboriert immer noch an seiner Grippe. Auf seine Haserln ist auch kein Verlass – auf hingebungsvolle Pflege muss er verzichten. Also schleppt sich Mörtel gen Startplatz und tut sein Bestes. Beim Apres Ski scheint das gröbste Überwunden und Mörtel gibt zumindest beim Schnapserltrinken Vollgas. Selbst in Liebesdingen kläglich gescheitert, versucht er nun zerstrittene Mitreisende wieder in den Hafen des Glücks zurückzuführen. An der Weiblichkeit im Skiurlaub gescheitert, kehrt Lugner reumütig zu seiner Sonja zurück und reist mit ihr zur Weisswurstparty nach Tirol. Während Sonja von einem romantischen Wochenende träumt, gibt sich Mörtel zurückhaltend. Das davongehoppelte Bettihasi liegt ihm immer noch schwer im Magen.
