Die Lugners - Staffel 10 Folge 1 - Aus für Betti-Hasi 1
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 1: Die Lugners - Staffel 10 Folge 1 - Aus für Betti-Hasi 1
48 Min.Folge vom 03.11.2008Ab 6
"MörtelReisen" sind angesagt und jede Menge Lugner-Fans können mitfahren. Nach guter Manier, stellt Richard Lugner sich am Flughafen bei allen Mitreisenden vor und er checkt sie sogar auch ein. Schon am ersten Abend in der Türkei geht es los mit Unstimmigkeiten zwischen Mörtel und seinem Betti-Hasi. Betti-Hasi ist die meiste Zeit mit den jungen Fans unterwegs und das passt Mörtel so gar nicht, er unterstellt ihr eine Affäre mit dem 21-jährigen Martin aus Niederösterreich alias "Hrabala 3"...
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4