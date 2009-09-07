Die Lugners - Staffel 10 Folge 11 - Verlobung auf Probe mit SegeltörnJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 11: Die Lugners - Staffel 10 Folge 11 - Verlobung auf Probe mit Segeltörn
Baumeister Richard Lugner hat ein funkeln in den Augen, seit er Nina, sein Bambi, das erste Mal bei seiner Reise in die Türkei vor einem Jahr kennen gelernt hat. Richard Lugner hat es so erwischt, dass er sich vor lauter Liebe nicht mehr halten kann und hat seiner Bambi angeboten bei ihm in der Villa einzuziehen. Lugner hat, bevor er mit Bambi und ein paar Fans zum Segeln nach Kroatien aufbricht, zu sich in die Villa geladen und gibt nicht nur seine Verlobung auf Probe bekannt, sondern spricht von Liebe, Zusammenleben und einer möglichen Hochzeit. Wir werden sehen, ob diese Beziehung der rauen See mit einigen männlichen Fans, die auch alle seine Bambi sexy finden, Stand hält.
