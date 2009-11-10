Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 10 Folge 2 - Aus für Betti-Hasi 2

ATVStaffel 10Folge 2vom 10.11.2009
Die schlechte Stimmung zwischen Mörtel und seinem Betti-Hasi lässt nicht nach, im Gegenteil, beim großen Mörteldinner, bei dem Lugner im Club selbst aufkocht, kommt es zum großen Krach zwischen den beiden. Betti kann nicht mehr - sie möchte mit Richard gerne Schluss machen. Just in diesem Moment kommt Mörtel dazu... Betti versucht alles, sie möchte sich gerne in Freundschaft von Mörtel trennen, ihr geht es mit dieser Liebes-Geschichte nicht mehr gut... aber was sagt Mörtel dazu?

