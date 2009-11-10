Die Lugners - Staffel 10 Folge 2 - Aus für Betti-Hasi 2Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 2: Die Lugners - Staffel 10 Folge 2 - Aus für Betti-Hasi 2
48 Min.Folge vom 10.11.2009Ab 6
Die schlechte Stimmung zwischen Mörtel und seinem Betti-Hasi lässt nicht nach, im Gegenteil, beim großen Mörteldinner, bei dem Lugner im Club selbst aufkocht, kommt es zum großen Krach zwischen den beiden. Betti kann nicht mehr - sie möchte mit Richard gerne Schluss machen. Just in diesem Moment kommt Mörtel dazu... Betti versucht alles, sie möchte sich gerne in Freundschaft von Mörtel trennen, ihr geht es mit dieser Liebes-Geschichte nicht mehr gut... aber was sagt Mörtel dazu?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Alle 16 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4