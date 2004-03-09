Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 2 Folge 5 - Mausis Welt

ATVStaffel 2Folge 5vom 09.03.2004
Die Lugners - Staffel 2 Folge 5 - Mausis Welt

Die Lugners - Staffel 2 Folge 5 - Mausis WeltJetzt kostenlos streamen

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Folge 5: Die Lugners - Staffel 2 Folge 5 - Mausis Welt

48 Min.Folge vom 09.03.2004Ab 6

Was treibt eine Millionärsgattin eigentlich den ganzen Tag? Sie arbeitet schwer: Bowlingabende gehören organisiert, Fitnesstermine müssen eingehalten werden und bei all dem Stress müssen auch noch Termine bei Schönheitschirurgen Dr. Worseg wahrgenommen werden. Damit auch Mörtel und Jacki etwas von ihrer Mausemama haben, besucht Frau Lugner einen Kochkurs, wo gleich ein Hummer sein Leben lassen muss!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
ATV
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Alle 16 Staffeln und Folgen