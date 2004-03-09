Die Lugners - Staffel 2 Folge 5 - Mausis WeltJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Die Lugners - Staffel 2 Folge 5 - Mausis Welt
48 Min.Folge vom 09.03.2004Ab 6
Was treibt eine Millionärsgattin eigentlich den ganzen Tag? Sie arbeitet schwer: Bowlingabende gehören organisiert, Fitnesstermine müssen eingehalten werden und bei all dem Stress müssen auch noch Termine bei Schönheitschirurgen Dr. Worseg wahrgenommen werden. Damit auch Mörtel und Jacki etwas von ihrer Mausemama haben, besucht Frau Lugner einen Kochkurs, wo gleich ein Hummer sein Leben lassen muss!
