Die Lugners - Staffel 2 Folge 1 - Mörtel am Sand

ATVStaffel 2Folge 1vom 10.02.2004
49 Min.Folge vom 10.02.2004Ab 6

Gebeutelt von Bankverhandlungen und Konkursverfahren flüchten die Lugners in ihren wohlverdienten Urlaub auf die Malediven. Mörtel, Mausi und Jacqueline lassen es sich im Four Seasons Resort auf den Malediven so richtig gut gehen. Der Spass hat für Mausi allerdings ein jähes Ende, als ihr beim Hochseefischen so richtig schlecht wird.

ATV
