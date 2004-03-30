Die Lugners - Staffel 2 Folge 8 - Friedensreich MörtelJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 8: Die Lugners - Staffel 2 Folge 8 - Friedensreich Mörtel
49 Min.Folge vom 30.03.2004Ab 6
Mausi gelüstet mitten im Winter nach Wasser und Wärme. Kurzerhand düsen die Lugners in die Hundertwasser-Therme nach Bad Blumau. Dort beweist Mörtel seine Qualitäten als Bademeister und schenkt beim Buschenschank-Besuch seinen Gastgebern ordentlich ein. Mit im Gepäck: Martha "die Omi" Haidinger: Sie bucht schon im Voraus sämtliche Gesichtsbehandlungen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lugners
Alle 16 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4