Die Marine - Unser Leben auf See
Folge vom 22.10.2022: Feuer frei!
45 Min.Folge vom 22.10.2022Ab 12
Die Besatzung der „Sachsen“ macht sich in Island bereit zum Auslaufen. Bevor Schlepper die Fregatte von der Pier ziehen, wird am Heck des 143 Meter langen Kriegsschiffes die deutsche Flagge gehisst. Der Gefreite Luca führt das Fernsehteam hinter die Kulissen. In seiner voll besetzten 8-Mann-Unterkunft gibt es nur wenig Privatsphäre. Und der Einsatzgruppenversorger „Bonn“ dient als schwimmendes Warenlager und Rettungszentrum. Auf dem Weg von der Nordsee ins Mittelmeer trainieren die Soldatinnen und Soldaten an Deck das Schießen mit dem Maschinengewehr.
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Genre:Dokumentation, Boot
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.