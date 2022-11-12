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Die Marine - Unser Leben auf See

Im Kreuzfeuer

DMAXFolge vom 12.11.2022
Im Kreuzfeuer

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Die Marine - Unser Leben auf See

Folge vom 12.11.2022: Im Kreuzfeuer

44 Min.Folge vom 12.11.2022Ab 12

Die 190-köpfige Besatzung der „Sachsen“ nimmt bei Schießübungen im Rahmen des NATO-Manövers „Northern Viking“ mit norwegischen und französischen Verbündeten im Nordatlantik ein rund acht Kilometer entferntes Ziel ins Visier. Mit bloßem Auge ist das Objekt nicht zu erkennen, aber das Radar spricht eine eindeutige Sprache. Oder spielt die Technik der Crew einen Streich? An Bord der deutschen Fregatte „Nordrhein-Westfalen“ trainieren die Soldaten und Soldatinnen ebenfalls Automatismen. Obermaat Laura soll unter Deck eine komplizierte Reparatur vornehmen.

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