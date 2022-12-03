Die Marine - Unser Leben auf See
Folge vom 03.12.2022: Kampfjets im Anflug
44 Min.Folge vom 03.12.2022Ab 12
Bevor die Fregatte „Sachsen“ nach ihrem Manöver-Einsatz in Wilhelmshaven anlegt, lässt Kommandant Philipp Vögtle die Besatzung in der Nordsee zu einer Schießübung antreten. Sollten feindliche Seeflugkörper oder Helikopter das Kriegsschiff bedrohen, käme ein sehr effektives Nahbereichsverteidigungssystem zum Einsatz. Die „Nordrhein-Westfalen“ nimmt derweil nach einem Zwischenstopp vor Helgoland bei ihrer ersten Auslandsfahrt Kurs auf Schottland. Ist Kapitän Sascha Huth mit den bisher gezeigten Leistungen der Soldatinnen und Soldaten zufrieden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Boot
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.