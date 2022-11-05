Die Marine - Unser Leben auf See
Folge vom 05.11.2022: Im NATO-Manöver
44 Min.Folge vom 05.11.2022Ab 12
Nach rund anderthalb Wochen Fahrt und einem Zwischenstopp in Island beginnt für die „Sachsen“ im Nordatlantik das NATO-Manöver „Northern Viking“. Das deutsche Kriegsschiff ist mit seinen Geschützen spezialisiert auf die Luftabwehr. Die 190-köpfige Besatzung trainiert mit Verbündeten aus sechs weiteren Nationen für den Ernstfall. Und für die Crew der „Nordrhein-Westfalen“ schlägt in Wilhelmshaven die Stunde der Wahrheit. Die 149 Meter lange Fregatte bricht zu ihrer ersten Auslandsfahrt auf. Das Hightech-Wasserfahrzeug nimmt Kurs auf Schottland.
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Genre:Dokumentation, Boot
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.