Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Marine - Unser Leben auf See

Im NATO-Manöver

DMAXFolge vom 05.11.2022
Im NATO-Manöver

Im NATO-ManöverJetzt kostenlos streamen

Die Marine - Unser Leben auf See

Folge vom 05.11.2022: Im NATO-Manöver

44 Min.Folge vom 05.11.2022Ab 12

Nach rund anderthalb Wochen Fahrt und einem Zwischenstopp in Island beginnt für die „Sachsen“ im Nordatlantik das NATO-Manöver „Northern Viking“. Das deutsche Kriegsschiff ist mit seinen Geschützen spezialisiert auf die Luftabwehr. Die 190-köpfige Besatzung trainiert mit Verbündeten aus sechs weiteren Nationen für den Ernstfall. Und für die Crew der „Nordrhein-Westfalen“ schlägt in Wilhelmshaven die Stunde der Wahrheit. Die 149 Meter lange Fregatte bricht zu ihrer ersten Auslandsfahrt auf. Das Hightech-Wasserfahrzeug nimmt Kurs auf Schottland.

Alle verfügbaren Folgen