Die Meistergärtner - Deutschlands grüne Oasen
Folge vom 16.04.2021: Ein Gartenhaus im Hang
45 Min.Folge vom 16.04.2021Ab 12
Eine echte Wohlfühloase mitten in Kiel – diesen Traum soll der renommierte Rendsburger Landschaftsarchitekt Johannes Kahl Wirklichkeit werden lassen. Doch ein Wunsch der Bauherren bleibt weiter eine Herausforderung: Ein spezielles „Haus im Hang“ soll das Grundstück nach hinten abschließen. Wird Kahls Baukunst seine Kunden überzeugen? Und in Boostedt bei Neumünster stößt Landschaftsarchitekt Soeren von Hoerschelmann auf ein unerwartetes Hindernis: Baggerarbeiten bringen ein Fundament mitten im Garten zum Vorschein. Das bringt den Zeitplan durcheinander. Doch am Ende des Tages ist der riesige Garten nicht mehr wieder zu erkennen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.