Die Meistergärtner - Deutschlands grüne Oasen
Folge vom 30.04.2021: Die perfekte Wellness-Oase
44 Min.Folge vom 30.04.2021Ab 12
Gartendesigner Jochen Gempp hat sich viel vorgenommen: Seine Hamburger Kunden haben hohe Erwartungen an den international renommierten Gartendesigner. Schon die Planvorstellung soll die anspruchsvollen Bauherren überzeugen. Doch in einem Punkt gehen die Vorstellungen auseinander. In Springe bei Hannover steigt das große Finale. Garten-Guru Maximilian Holzhausen übergibt seinen Kunden eine echte Wellness-Oase mit Pool, Außensauna und Luxus-Pergola. Der mutige Meistergärtner hat sich einige schräge Details einfallen lassen, um seine Kunden zufriedenzustellen. Doch ob er damit wirklich den Geschmack der Bauherren trifft, zeigt sich erst bei der feierlichen Übergabe des Luxusgartens.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.