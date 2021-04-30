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Die Meistergärtner - Deutschlands grüne Oasen

Die perfekte Wellness-Oase

HGTVFolge vom 30.04.2021
Die perfekte Wellness-Oase

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Die Meistergärtner - Deutschlands grüne Oasen

Folge vom 30.04.2021: Die perfekte Wellness-Oase

44 Min.Folge vom 30.04.2021Ab 12

Gartendesigner Jochen Gempp hat sich viel vorgenommen: Seine Hamburger Kunden haben hohe Erwartungen an den international renommierten Gartendesigner. Schon die Planvorstellung soll die anspruchsvollen Bauherren überzeugen. Doch in einem Punkt gehen die Vorstellungen auseinander. In Springe bei Hannover steigt das große Finale. Garten-Guru Maximilian Holzhausen übergibt seinen Kunden eine echte Wellness-Oase mit Pool, Außensauna und Luxus-Pergola. Der mutige Meistergärtner hat sich einige schräge Details einfallen lassen, um seine Kunden zufriedenzustellen. Doch ob er damit wirklich den Geschmack der Bauherren trifft, zeigt sich erst bei der feierlichen Übergabe des Luxusgartens.

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