Ein Hanggarten in OberbayernJetzt kostenlos streamen
Die Meistergärtner - Deutschlands grüne Oasen
Folge vom 07.05.2021: Ein Hanggarten in Oberbayern
45 Min.Folge vom 07.05.2021Ab 12
Meistergärtner Jan Vandebotermet steht vor seiner größten Herausforderung: In Hanglange soll er einen Traumgarten entwerfen, der sich perfekt in die Landschaft einfügt. Sein mutiger Plan ist es, seine Kunden mit schweren Findlingen, hochwertigen Gehölzen und einem fantasievollen Hochbeet zu überzeugen. In Hamburg geht es um die Installation der maßgefertigten Außenküche. Nur handverlesene Materialien hat der Meistergärtner hier verarbeiten lassen. Jetzt zeigt sich, ob die wertvollen Einzelstücke wirklich eine harmonische, hochwertige Küche ergeben.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.