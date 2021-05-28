Traumgärten-Finale in Nordrhein-WestfalenJetzt kostenlos streamen
Die Meistergärtner - Deutschlands grüne Oasen
Folge vom 28.05.2021: Traumgärten-Finale in Nordrhein-Westfalen
44 Min.Folge vom 28.05.2021Ab 12
Für Meistergärtner Peter Berg heißt es im Stolberger Garten: Pflanzzeit. Insgesamt müssen mehr als 2000 Stauden und Gräser in den Boden. Dazu kommen verschiedene Gehölze, die die Wasserlandschaft mit Blick auf die Burg Stolberg abrunden sollen. Ob das Gesamtbild den Bauherren am Ende zusagt? In Neuss sind die Arbeiten am neuen Traumgarten aus der Hand von André Eickhoff bereits in vollem Gange. Die leichte Hanglage des Grundstücks soll durch eine Terrassierung verschwinden. So entsteht eine große ebene Fläche zum Spielen für die Kinder. Mit der Bepflanzung wird aus der Baustelle ein richtiger Garten. Zeit für die Übergabe an die Bauherren!
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.