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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Der Wolfsmensch von Kentucky

DMAXFolge vom 03.10.2014
Der Wolfsmensch von Kentucky

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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Folge vom 03.10.2014: Der Wolfsmensch von Kentucky

44 Min.Folge vom 03.10.2014Ab 12

In Hazel Green, Kentucky, geht die Legende vom „Wolfsmenschen“ um, einem zwei Meter großen und rund 230 Kilo schweren Monster, welches sich auf zwei Beinen fortbewegt. Augenzeugen beschreiben die Furcht einflößende Kreatur als eine Kreuzung aus Bär und Gorilla. Andere Berichte erinnern dagegen eher an einen Werwolf. Versteckt sich in den stillgelegten Silberminen in der Region eine blutrünstige Bestie?

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