Der Wolfsmensch von KentuckyJetzt kostenlos streamen
Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 03.10.2014: Der Wolfsmensch von Kentucky
44 Min.Folge vom 03.10.2014Ab 12
In Hazel Green, Kentucky, geht die Legende vom „Wolfsmenschen“ um, einem zwei Meter großen und rund 230 Kilo schweren Monster, welches sich auf zwei Beinen fortbewegt. Augenzeugen beschreiben die Furcht einflößende Kreatur als eine Kreuzung aus Bär und Gorilla. Andere Berichte erinnern dagegen eher an einen Werwolf. Versteckt sich in den stillgelegten Silberminen in der Region eine blutrünstige Bestie?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.