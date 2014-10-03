Der Echsenmann am Ohio RiverJetzt kostenlos streamen
Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 03.10.2014: Der Echsenmann am Ohio River
44 Min.Folge vom 03.10.2014Ab 12
Der „Mottenmann“ hat angeblich Flügel wie eine Fledermaus, mit einer Spannweite von dreieinhalb Metern. „Trapper“, „Wild Bill“, „Huckleberry“ und das Team von AIMS haben schon viel über diese Kreatur gelesen. Die Jäger und Fallensteller treffen in Mason County, West Virginia, einen Mann, der behauptet, das mysteriöse Wesen mit eigenen Augen gesehen zu haben. Liefert dieser Zeuge den Beweis, dass das Monster tatsächlich existiert?
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.