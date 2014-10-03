Die Wampus-Bestie von Pleasants CountyJetzt kostenlos streamen
Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 03.10.2014: Die Wampus-Bestie von Pleasants County
44 Min.Folge vom 03.10.2014Ab 12
Die Wampus-Bestie tötet Vieh und auch Menschen. Um dieses Monster einzufangen, müssen „Trapper“ und seine Freunde in West Virginia schwere Geschütze auffahren. Bei der Furcht einflößenden Kreatur handelt es sich angeblich um ein über 200 Kilo schweres, katzenähnliches Raubtier mit riesigen Pranken. Die Jäger und Fallensteller legen sich mit Kaliber-40-Büchsen genau an der Stelle auf die Lauer, an der die Bestie zuletzt gesichtet wurde.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.