Der Mottenmann von Mason CountyJetzt kostenlos streamen
Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 03.10.2014: Der Mottenmann von Mason County
44 Min.Folge vom 03.10.2014Ab 12
Mason County, West Virginia: Die Monster-Jäger sind einer skurrilen Kreatur auf der Spur. Der so genannte Mottenmann hat Flügel wie eine Fledermaus und gilt unter der abergläubischen Bevölkerung als Bote des Unheils. Sogar magische Kräfte und die Fähigkeit Menschen zu hypnotisieren werden dem nachtaktiven Dämon nachgesagt! An einer alten Brücke wollen die Männer das Monstrum in die Falle locken.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.